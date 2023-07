Daniel Arnautovic, fratello e agente dell'attaccante del Bologna Marko, ha parlato al sito di Gianluca Di Marzio:



“A Bologna mio fratello sta benissimo. Non ha bisogno di andare via. Leggo che il suo entourage lo avrebbe proposto, ma l’unico a rappresentare lui sono io, e lui non è un giovane giocatore sconosciuto. Chi lo vuole, sa benissimo le sue caratteristiche: se ci fosse qualcosa di concreto, ne parleremmo con il club, per capire se sia il caso di salutarci o meno. Ma adesso sta solo pensando a ricominciare il ritiro nel migliore dei modi, per fare bene con questa maglia”