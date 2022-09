per l'inizio del polacco e l'esito di una trattativa che sta permettendo di valutare un colpaccio potenziale senza alcun rischio.Quello che voleva Max Allegri, d'altronde, era un giocatore con le sue caratteristiche: forte fisicamente, con qualità, capace di giocare con Dusan Vlahovic e pure al suo posto, esperto e pronto a tutto.Tanti i contatti e gli incontri con il suo entourage, non solo con il fratello-agente Danjiel,, che aveva dichiarato incedibile Arnautovic a inizio mercato e ha continuato a ritenerlo tale anche con lo scorrere del tempo. Ponendo la parola fine proprio con l'inizio del campionato, inequivocabile il gesto dell'austriaco dopo il gol segnato al Verona nella prima gara casalinga: “Io resto qui”. E qui ha ora trovato un ritmo realizzativo inedito o quasi, son 6 i gol in 7 partite, un'altra rete servirebbe per eguagliare la partenza record di Roberto Baggio nel '97/'98 per quel che riguarda la storia rossoblù.