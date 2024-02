Arnautovic e il doppio riscatto tra campo e mercato: la scelta per Inter-Salernitana

L'ultima sconfitta della Juventus in casa con l'Udinese ha allontanato ancora di più l'Inter: i nerazzurri sono primi a +7 sulla squadra di Allegri e per la gara di venerdì sera contro la Salernitana Inzaghi sta pensando a qualche cambio. Già, perché dalla prossima settimana riparte il cammino in Europa e martedì 20 a San Siro arriverà l'Atletico Madrid dell'ex Simeone.- In particolare in attacco, dove sia Lautaro che Thuram potrebbero riposare e sedersi in panchina. Davanti Inzaghi sta pensando alla coppia inedita Sanchez-Arnautovic, che finora insieme da titolari hanno giocato solo l'ultima partita della fase a gironi di Champions pareggiata 0-0 con la Real Sociedad. Per l'attaccante austriaco sarà la prima partita da giocatore dell'Inter a tutti gli effetti:. Si è giocato il 10, di punti ne hanno fatti tre. Al Bologna 4 milioni ai quali potrebbero aggiungersene altri due di bonus.- Ora per Marko scatta una nuova fase, durante la quale servirà un'inversione di marcia per convincere Inzaghi a dargli più spazio. L'attaccante austriaco è in cerca di una svolta dopo una prima parte di stagione in salita:. Due gol totali: uno in Champions, decisivo per la rimonta contro il Benfica, e l'altro in campionato a Marassi contro il Genoa. L'Inter l'ha preso a titolo definitivo e Inzaghi può lanciarlo dall'inizio contro la Salernitana, Arnautovic può essere la carta a sorpresa per la seconda parte di stagione.