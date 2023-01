"Richieste dell’Everton per ora non mi risultano, a noi non è arrivato nulla. Se succederà nei prossimi giorni si vedrà, ma per un giocatore del calibro del suo calibro è normale avere interessamenti". Così Daniel Arnautovic, fratello ed agente di Marko, ha fatto il punto sul futuro della punta del Bologna sui taccuini de Il Resto del Carlino. Poi l'aggiunta: "Adesso conta solo che rientri al più presto dall'infortunio".