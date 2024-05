Arnautovic e quel rischio non considerato: l’Inter pensa di cambiarlo

del 2010, nonostante la giovane età e la totale ininfluenza nel conseguimento dei risultati sportivi della squadra, l’austriaco si è ripetuto nel 2024 con danze tribali ed esultanze sfrenate a cornice della seconda stella cui ha contribuito con un gol al Genoa e uno alla Salernitana.con la differenza che all’arrivo in Duomo per la festa, il colombiano non indossava la felpa della Nord, mentre Arnautovic si ed era l’unico. E allora giù di cori a ritmo di lambada: “Marko Arnautovic, la la la la la la la la la”,

La domanda sembra eccessivamente scortese e anche un po’ inopportuna, visto il contesto attuale e il clima di festeggiamento che circonda Appiano Gentile in questi giorni. Ma la verità è che, chiedendosi appunto da dove ripartire e cosa cambiare. Ragionando numeri alla mano (ma anche analizzando gran parte delle prestazioni),. Per giustificare il suo arrivo bisogna però viaggiare indietro nel tempo e considerare quelle che erano le risorse a disposizione da investire nel centravanti, a un certo punto erano rimasti lui e Zapata e

Un rischio che però a distanza di quasi 12 mesi hanno tutti compreso benissimo e questo è un fattore che non può essere estromesso dalle valutazioni complessive che si fanno puntualmente a fine stagione sui calciatori. Intantoe a corredo di tale considerazione va ricordato che Alexis Sanchez saluterà a giugno mentre galleggia l’interrogativo che riguarda Correa.. Ecco perché nonostante un contratto in essere e le numerose smentite, la posizione di Arnautovic sembra scricchiolare.