Arnautovic: "Futuro via dall'Inter? So cosa succederà, ma nessuno mi ha detto niente. E' difficile non giocare..."

Intervistato in Austria, da parte dei colleghi di Sport Orf, il centravanti dell'Interha parlato della sua stagione in nerazzurro e anche del suo futuro molto discusso.. Sono completamente rilassato. I giornalisti parlano molto quando la giornata è lunga, lo sappiamo tutti, soprattutto in Italia.Futuro? Nessuno mi ha detto niente, nemmeno a mio fratello (il manager Danijel, ndr). Mi sto preparando per l’Europeo, poi vado in vacanza, poi mi preparo per il prossimo anno con l’Inter”.

Sapevo che le cose sarebbero state più difficili all'Inter. Anche perché Lautaro e Thuram hanno reso in maniera eccezionale, sono orgoglioso di loro. I due infortuni subiti in stagione sono stati amari per me, ma penso di essere tornato al cento per cento ora. L'Austria? Non vado in nazionale per sedermi in panchina. Ma alla fine la decisione è dell'allenatore, e la rispetterò".Allo stato attuale dei fatti,. Piero Ausilio ha chiarito che l’idea generale del club nerazzurro è quella di cominciare la prossima stagione con 4 punte. Escludendo Sanchez e Correa – che saluteranno sicuramente l’Inter - , il reparto offensivo della società di Viale della Liberazione può contare già sul contributo di Lautaro Martinez, Thuram, Taremi, Valentin Carboni e lo stesso Arnautovic.La decisione arriverà nel corso delle prossime settimane da parte della dirigenza, che sta studiando le soluzioni per l’Inter targata 2024/25.