Arnautovic: 'L'Inter è nel mio cuore. L'assist a Lautaro è bello come l'abbraccio dei compagni'

Marko Arnautovic è il protagonista del Matchday Programme di Inter-Verona.



L'ESORDIO CON L'INTER - "L’esordio con questa maglia rimane un giorno speciale per me, anche se altrettanto significativa è la partita contro il Siena che ha segnato la mia prima volta davanti all’incredibile pubblico nerazzurro di San Siro".



INTER NEL CUORE - "L’Inter è nel mio cuore, ho avuto la possibilità di vivere qualcosa di bellissimo qui, nella mia prima esperienza ci sono stati giocatori che mi hanno dato consigli e aiutato, mi hanno sempre fatto sentire dentro la squadra. Come oggi, per me il gruppo è fondamentale, rimanere uniti soprattutto nelle difficoltà fa la differenza".



L'ASSIST A LAUTARO - "Servire quell’assist a Lautaro davanti ai tifosi di San Siro dopo il mio ritorno è stato bello, così come l’abbraccio dei miei compagni nelle ultime partite".



RONALDO - "Ho sempre vissuto di calcio e per il calcio, se devo pensare a un idolo il primo nome che mi viene in mente è quello di Ronaldo il Fenomeno, un giocatore incredibile. Per me la cosa che più conta è la passione, senza quella è difficile scendere in campo e dare il meglio".



I MOMENTI TOP - "Ci sono quelli in nerazzurro, poi tra gli altri c’è la partita contro il Manchester City ai tempi dello Stoke City, quando ho segnato una doppietta decisiva, è un bel ricordo".



TRE DATE - "6 gennaio 2010, l'esordio in nerazzurro nella partita fuori casa contro il Chievo e poi qualche giorno dopo la prima volta a San Siro nel match contro il Siena, giorni ricchi di emozioni. Il 2012 l'anno di nascita della mia prima figlia: vivo, respiro, faccio tutto per le mie figlie, sono la mia vita. Nel 2015 è nata la mia seconda figlia, un'altra parte di me, per me è la famiglia è il motore di tutto".