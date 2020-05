L'attaccante Marko Arnautovic, che oggi gioca in Cina ma che ha vissuto il Triplete del 2010 con l'Inter, ha parlato a LaOla Tv di quell'anno: "Non sarò mai una persona che afferma di aver vinto la Champions o il Triplete. Sono stato all'Inter, è stata una bella esperienza. È stato certamente eccezionale per me che ero giovane. Ho imparato molto da José Mourinho e ho portato molto di questi insegnamenti con me. Se si parla di studiare il calcio, allora lui è il migliore allenatore. Di tanto in tanto ci sentiamo, ma non a causa di club o cose del genere. Continua a chiedermi come sto. Sono ancora in contatto con tutti, perché abbiamo fatto una chat di gruppo su WhatsApp nel 2010, dove tutti i giocatori e Mourinho sono dentro":