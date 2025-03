Sorpresa Arnautovic: mai così bene da quando è all’Inter, ora è un'arma in più per lo Scudetto

AFP via Getty Images

Tre centri nelle ultime tre partite giocate (ma diventano cinque se aggiungiamo i due di Coppa Italia contro Udinese e Lazio) sono più una prova che un indizio, ma più in generale. Come il più classico degli amori di fine vacanza, di quelli che avresti voluto avere più tempo per poterli vivere e invece ti ritrovi a fare i conti con gli ultimi giorni che scorrono via veloci.Uno dei momenti più alti di questa seconda permanenza in nerazzurro, fatta di pochi alti e tantissimi bassi.

Arnautovic si stava gustando tuttoMa probabilmente il tecnico ha pensato anche al derby di Coppa Italia, dove sicuramente non ci sarà Lautaro e probabilmente anche Taremi, visto che la pubalgia non gli sta dando tregua, come ha spiegato lo stesso tecnico nerazzurro a fine partita.Il colpo di coda di un calciatore che molto probabilmente a fine anno saluterà i suoi compagni, quando il contratto giungerà alla naturale scadenza, ovvero 30 giugno 2025, anche se l’Inter in realtà avrebbe l’opportunità di estendere l’accordo fino al 2026.

Non avverrà, l’Inter sta già guardando altrove, ma ciò che conta per i nerazzurri è che in questo finale di stagione dal calendario fitto e ricco di insidie, Arnautovic abbia un po’ ritrovato se stesso.. In un momento in cui sembrava esserci il vuoto alle spalle di Thuram e Lautaro, Arnautovic sta riemergendo dalle difficoltà.