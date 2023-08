Intervistato da InterTv il nuovo centravanti dell'Inter, Marko Arnautovic, ha raccontato così il suo ritorno in nerazzurro 13 anni dopo la prima volta.



ERO TIFOSO - Grazie mille per il benvenuto. Io sono felicissimo, per me è un grande onore giocare ancora per l'Inter. Tredici anni fa , quando ho iniziato, ero più tifoso che giocatore, ora sono qua per aiutare la squadra a vincere qualcosa".



CRESCITA - "Sono cresciuto tanto, perché ero una testa calda 13 anni fa, non pensavo tanto al calcio, ma adesso è tutto diverso. Ho una famiglia, è cambiato tutto. Sono cresciuto in Italia anche dal punto di vista caratteriale, spero vada tutto bene".



FARE GOL - "La tecnica, poi sono forte fisicamente. Io sono venuto qua per fare gol, so come farli".



TROFEI - "Sono venuto qua per vincere qualcosa, qualche trofeo, all'Inter si deve vincere. Sono contentissimo".



Quanto voglia hai di iniziare?

"Io ho già detto che voglio allenarmi subito, con i miei nuovi compagni. Finalmente inizia il campionato, sabato proveremo a vincere la partita (contro il Monza, ndr)".