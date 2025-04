Arnautovic: "Triplete? Siamo l'Inter, normale crederci. La verità sulla mia richiesta a Mourinho nel 2010"

Getty Images

Marko, attaccante dell'Inter con un goal e un assist a referto nella vittoria per 3-1 sul Cagliari, ha parlato a Dazn:"Sogno Triplete? Siamo l'Inter, è normale che ci crediamo. Nel 2010 ero come un tifoso, adesso sono qua, sono contento per la vittoria di oggi e andiamo avanti. Richieste di giocare a Mourinho allora? No, è una bugia, ho troppo rispetto per aver potuto dire cose del genere.26' -Altra splendida giocata di Arnautovic, che di prima imbecca Lautaro in area: il Toro con lo scavetto supera Caprile e firma il 13esimo gol in Serie A-

13' -La sbloccano i nerazzurri: lancio di Calhanoglu, sponda di petto in area di Carlos Augusto, con l'austriaco che si inserisce di prepotenza e di potenza di destro giustizia Caprile, firmando il quinto gol nelle ultime otto partite giocate.