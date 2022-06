, ex difensore del nel corso dell'intervento sui canali YouTube e Twitch di Calciomercato.com , ha parlato anche del futuro di: "In questo calcio le bandiere vengono meno. Ci sono tantissime situazioni come Insigne, Dybala e vari. Per quanto riguarda il Napoli, se vuole alzare l'asticella e puntare allo scudetto che a Napoli sognano da tantissimi anni, deve completare piuttosto che rifondare. Quindi basarsi sui giocatori cardine, i top player. Koulibaly è il top player della difesa, il leader e il capitano che sostituirà Insigne per qualità, esperienza e aver vissuto la città conoscendo l'iter napoletano. Il Napoli non deve assolutamente mettere in discussione il contratto di Koulibaly e deve blindarlo. E andare a puntellare i reparti che hanno necessità di essere rifondati. Per quanto riguarda Koulibaly non si deve neanche parlare della possibilità che possa andare via l'anno prossimo a zero".- "Magari alla Juve? Chiaramente uno come Koulibaly è appetito dai top club. Barcellona, Juventus... Se si liberasse a parametro zero sarebbe ancora più appetibile. Credo che il Napoli avendo lungimiranza, avendo dirigenti importanti e un presidente, De Laurentiis, che sa come gestire alcune situazioni, farà di tutto per blindare Koulibaly e far sì che nessuno gli metta gli occhi addosso. Mi auguro solo che il presidente capisca che se si ambisce a vincere non si può pensare che il giocatore venga incontro alla società, anche perché la carriera del calciatore è breve e qualunque essere umano se può guadagnare per il meglio lo fa, però alla fine sono situazioni che il presidente gestirà più o meno bene".