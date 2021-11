Un’importante indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Cremona e Novara ha portato all’arresto di 16 persone, mentre 9mila sono state denunciate.L’operazione della GdF ha permesso di conoscere e quindi di fermare un sistema di illegalità, portato avanti fino ad oggi da un’associazione a delinquere in grado di produrre “indebite istanze per una truffa di oltre 20 milioni di euro”.L’associazione rea della truffa era composta da un gruppo di individui di origine romena.Una truffa ampia e ben organizzata, sventata dalle Fiamme Gialle che hanno condotto arresti e perquisizioni nelle provincie di Cremona, Lodi, Brescia, Pavia, Milano, Andria, Barletta e Agrigento.Un’operazione molto estesa per un’associazione a delinquere che varcava anche i confini italiani. Il gruppo di truffatori infatti, attraverso dei complici in Romania, riusciva a farsi spedire nominativi e codici fiscali poi sottoposti ai Caf compiacenti. I titolari di queste attività istruivano così pratiche per persone che non avevano mai raggiunto l’Italia, e se si rifiutavano venivano minacciate.Il raggiro proseguiva con altri complici, che raggiungevano le Poste per ottenere le card su cui venivano erogati i fondi. Molti utenti che si recavano alle Poste non conoscevano né la lingua né la natura di quel che stavano chiedendo, limitandosi ad eseguire gli ordini ricevuti.ma anche il reddito di emergenza, nato per aiutare i nuclei familiari in difficoltà economica.L’indagine dei finanzieri è riuscita a svelare questo ampio e complesso sistema di illegalità, con una serie di arresti e denunce che potrebbero aumentare nei prossimi giorni.