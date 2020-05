Con tutti i problemi estremamente seri e persino drammatici che stanno mettendo in croce la brava e onesta gente del nostro Paese, esistono politici i quali il primo pensiero che hanno al mattino è quello di guadagnarsi una scheggia di popolarità mediatica sicché vanno al “lavoro” e la sparano grossa., è uno di costoro.Nel suo intervento che ha scatenato un putiferio in aula, costringendo la stessa vice presidente Carfagna a definire ”inaccettabili” simili dichiarazioni, Il leghista siciliano (e già questo è un notevole paradosso etnico-ideologico)con tutto ciò che, secondo lui, ne dovrebbe conseguire. MinimoL’onorevole, pur appartenendo a un gruppo il cui capo carismatico è solito agitare il rosario non appena gli si presenta l’occasione, evidentemente rispetto alla religione ha un pensiero tutto suo e comunque distorto. Non sa o finge di non sapere che l’Islam rappresenta, per numero di fedeli e osservanti del Corano, il culto secondo e soltanto di poco al Cristianesimo, e che tra i cinque pilastri indicati dal profeta Maometto ci sono “l’elemosina”, “la pace sociale” e “il digiuno” come forma di solidarietà con i poveri. La violenza, nel libro islamico, viene citata solamente come strumento di difesa.Il grande equivoco sulla vicenda della giovane cooperante lombarda è tutto racchiuso in questo strumentale. Che Silvia si sia convertita per libera scelta oppure sia stata plagiata dai suoi carcerieri ha una valenza uguale a zero a livello pubblico e nessuno possiede il diritto a processare alcuno per le intenzioni. Che lo Stato abbia sborsato quattro milioni per farla tornare a casa non dovrebbe scandalizzare. L’unica volta che non è stato pagato un riscatto è stata per il rapimento di Aldo Moro. Anche perché lo Stato avrebbe dato i soldi a se stesso.Le persone che si convertono all’Islam ogni anno sono milioni in tutto il mondo. Un pugno di loro, probabilmente, aderisce anche alla guerra contro l’Occidente infedele. Non per questo lo stesso Papa Francesco eviterà di chiamare anche il capo spirituale dell’Islam al raduno plenario delle religioni.. Come Tierry Henry e tantissimi altri. Ma siccome l’ex campione e oggi allenatore vive il Inghilterra può stare sereno.