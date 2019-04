, fondatore di WikiLeaks, è stato arrestato all'ambasciata dell'Ecuador a Londra dopo che Quito ha revocato la concessione dell'asilo al giornalista australiano. Assange è in custodia alla stazione centrale di Scotland Yard e sarà portato al più presto davanti ai magistrati, riferisce la polizia londinese."Posso confermare che Julian Assange, 7 anni dopo essere entrato nell'ambasciata ecuadoriana, è ora sotto custodia della polizia per affrontare debitamente la giustizia del Regno Unito": così il ministro dell'Interno britannico, Sajid Javid. "Voglio ringraziare l'ambasciata dell'Ecuador per la sua cooperazione e la polizia per la sua professionalità: nessuno è al di sopra della legge", ha concluso Javid, come riporta l'Ansa.Assange è stato arrestato dalla polizia britannica sia per la mancata comparizione dinanzi a un giudice del Regno nel 2012, sia sulla base di una "richiesta di estradizione degli Usa": così via Twitter la legale Jen Robinson, componente del team legale dell'attivista e giornalista australiano.Ricordiamo che Assange è un giornalista, programmatore e attivista australiano con cittadinanza ecuadoriana, noto principalmente per la sua collaborazione al sito WikiLeaks, del quale è cofondatore e caporedattore. WikiLeaks è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro che riceve in modo anonimo, grazie a un contenitore (drop box) protetto da un potente sistema di cifratura, documenti coperti da segreto (di Stato, militare, industriale, bancario).ha svolto un ruolo analogo, cercando di far luce su alcuni aspetti oscuri del sistema calcio.