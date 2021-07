Secondo quanto riporta L'Espresso, è stato arrestato a Giacarta - in Indonesia - il broker Massimo Bochicchio, balzato agli onori delle cronache per la maxi truffa da circa 500 milioni di euro nei confronti di una serie di investitori e italiani e britannici. Tra le vittime dei sui raggiri figurano anche l'ex ct della Nazionale Marcello Lippi, il calciatore della Roma Stephan El Shaarawy, l'ex Juve Patrice Evra l'ex allenatore dell'Inter Antonio Conte, a cui sarebbero stato sottratti qualcosa come 30 milioni.



Bochicchio, che era latitante da diversi mesi e che, prima di cercare rifugio nel sud-est asiatico, aveva soggiornato per un certo periodo a Dubai, è stato fermato dagli uomini dell'Interpol, al termine di un lungo inseguimento nei suoi confronti condotta tra gli altri dalla Guardia di Finanza e dal pool di polizia giudiziaria della Procura di Milano.