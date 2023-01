Totò Schillaci, palermitano ed ex attaccante della Nazionale e della Juventus, è stato testimone del blitz dei Carabinieri alla clinica La Maddalena per l'arresto, avvenuto questa mattina, del super latitante Matteo Messina Denato. "Stavo aspettando di entrare, dopodiché ho visto tutti i poliziotti incappucciati entrare e ci siamo fermati - dice il popolare Totò intervistato da La Repubblica appena fuori dalla clinica -. Non ho visto nulla, eravamo tutti bloccati ma di colpo è diventato come il Far West".