con tanto di palinsesto e programmi trasmessi continuamente durante il giorno. I contenuti proposti sono predefiniti e si susseguono senza l’intervento del pubblico, proprio come avviene nella televisione classica: Netflix Direct offrirà una programmazione di sette giorni con serie tv, film, documenti e altri contenuti selezionati tra quelli di maggiore successo a livello nazionale, europeo e mondiale.: “A molti spettatori piace l’idea di una programmazione che non richieda loro di scegliere cosa guardare. Che manchi l’ispirazione o che si stia scoprendo Netflix per la prima volta, il canale guiderà l’utente che non dovrà scegliere un particolare titolo, sorprendendolo con la diversità del catalogo Netflix”, spiegano dalla società.Il successo di Netflix si basa sulla possibilità per gli utenti, attualmente 195,15 milioni di abbonati in tutto il mondo, di scegliere direttamente cosa e quando vedere i loro contenuti preferiti, ma, pertanto la società ha deciso di sperimentare un ‘ritorno al passato’.Attualmente la funzione è disponibile solo per un piccolo gruppo ristretto di iscritti francesi e, nel corso delle prossime settimane, sarà fruibile per tutti gli abbonati. Meno chiara invece è la sua espansione: al momento non è possibile prevedere se tale servizio verrà esteso anche agli utenti di tutti i paesi.