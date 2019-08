Lazio brillantissima a Marassi, Roma colpita tre volte dal Genoa all’Olimpico: i responsi della prima giornata influiscono pesantemente sul giudizio dei bookmaker in vista del derby di domenica prossima. Biancocelesti favoriti piuttosto chiaramente su Snai, a 2,20, mentre i giallorossi navigano a 3,10 e il pareggio viene dato a 3,60. Nelle sfide più recenti non si era mai registrata una situazione così netta in favore della Lazio: anzi, in quattro delle ultime cinque occasioni era stata la Roma a partire avanti nel pronostico, giustificato sul campo con tre vittorie giallorosse e un pareggio. L’unico derby in cui la Lazio si è presentata come favorita è stato quello del 2 marzo scorso, anche se la differenza era minima (2,45 contro 2,70). L’occhio dei quotisti è stato clinico anche in questo caso, come riferisce Agipronews, visto che gli uomini di Inzaghi hanno piegato quelli di Di Francesco con un netto 3-0.