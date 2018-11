Quindicesima formazione in quindici partite: ecco a cosa a pronto Carlo Ancelotti per il suo Napoli in vista del match con il Psg:"Ci dovrebbero essere sette volti nuovi e verrà fuori quel Napoli da Champions che Ancelotti ha poi ritoccato, rispetto all’«originale» truccato per il Liverpool, solo in attacco, com Mertens al posto di Milik a far compagnia a Insigne. Ma, Ospina se ne starà tra i pali, davanti ai quattro (Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui), a loro volta protetti da una cerniera che deve garantire coperture ma anche verticalità (Callejon, Allan, Hamsik e Fabian Ruiz)"