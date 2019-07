Dopo la vittoria della Champions League con il Liverpool, Sadio Mané potrebbe presto aggiungere un altro trofeo in bacheca. Il giocatore, infatti, è in semifinale di Coppa d'Africa con il suo Senegal. Su di lui, da tempo, c'è il Real Madrid. La conferma arriva anache da Saee Seck, presidente della Federazione senegalese, che ha dichiarato: "Insieme a Salah e Firmino forma un trio fenomenale. Ora, però, ha l'opportunità di andare al Real. Secondo me, insieme al Barcellona, il Madrid è il miglior club del mondo. Mané dovrebbe pensare seriamente a quest'offerta".