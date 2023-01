Il 13 gennaio è arrivata su Apple Tv una nuova serie che promette di far discutere e appassionare i tifosi di tutto il mondo. Si chiama ‘Super League: The War for Football’ e racconta dell’imprevedibile e imprevisto arrivo della Super League, il progetto di una nuova Lega subito tramontato.



È composto da 4 episodi in stile documentario ed è stato realizzato dal vincitore dell’Emmy Jeff Zimbalist. In esso si affronta la bagarre tra Uefa e il campionato nascente e lo si fa da un punto di vista neutrale, registrando le parole di Ceferin ma anche quelle di Perez e Agnelli.