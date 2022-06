Simone Zaza potrebbe lasciare il Torino in questa sessione di mercato: per l'attaccante sta per arrivare un'offerta dall'Espanyol. Il centravanti, da tempo fuori dal progetto tecnico granata, nella Liga si era messo in luce con la maglia del Valencia ma sotto la Mole non è mai riuscito a convincere.



Il club di Barcellona è ora pronto a presentare un'offerta di 3 milioni di euro per acquistare il cartellino Zaza: resta da capire se il giocatore accetterà la destinazione.