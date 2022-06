Messaggio chiaro, se non addirittura una frecciatina per il futuro, l'ad della Juventus Maurizio Arrivabane l'ha riservata anche a Massimiliano Allegri nel corso della sua lunga intervista a Tuttosport. Un monito che spinge sull'acceleratore il progetto per tornare vincente che dovrà passare proprio dall'allenatore livornese che non potrà sbagliare.



JUVE PER ALLEGRI - "Noi Allegri lo coinvolgiamo in tutto e lui ci coinvolge nelle scelte. Lui ha preso molto a cuore la strategia del club e abbiamo iniziato questa operazione insieme. Non è stata facile per nessuno, noi avevamo l’aumento di capitale, i costi della società da controllare e le strategie future mentre lui doveva gestire una squadra che si è trovato e che non ha costruito. Ora si sta iniziando a costruire qualcosa di più adatto a lui".