Intervistato da Tuttosport, l'ad della Juve Maurizio Arrivabene ha espresso il suo pensiero anche sulle dinamiche del calciomercato. "A sentire in giro, abbiamo comprato tutti e venduto tutti... Però, sono sincero, questo racconto del mercato mi affascina anche un po’. Ogni tanto leggo o vedo in tv dei nomi che non avevo mai sentito nelle nostre riunioni, quindi chiamo Cherubini per chiedergli: ma davvero stiamo trattando quel giocatore? E lui cosa risponde? “Hai bevuto?” (ride). No, scherzi a parte, cade dalle nuvole. Comunque la narrazione del calciomercato vissuta all’interno della società ha risvolti comici e quasi surreali".