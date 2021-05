La Juve cerca un nuovo dirigente dopo l'addio a Fabio Paratici. Secondo la Gazzetta dello Sport, in pole position per l'incarico di amministratore delegato c'è Maurizio Arrivabene. Già nel consiglio d'amministrazione del club bianconero, ha guidato la gestione sportiva della Ferrari dal 24 novembre 2014 al 7 gennaio 2019.



E' favorito su Giovanni Carnevali del Sassuolo, più a margine sono possibili le promozioni di Matteo Tognozzi (responsabile dello scouting dei giovani) e Giovanni Manna, direttore sportivo della Juventus Under 23.