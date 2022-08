L'ad della Juventus, Maurizio Arrivabene, ha parlato nel prepartita della sfida contro la Roma ai microfoni di Dazn.



STADIUM - "È giusto ringraziare i tifosi. Avere uno stadio pieno in un periodo di crisi come questo, i sacrifici che fanno vanno sottolineati. Hanno ripreso anche a cantare, quindi vedere lo stadio pieno ci fa piacere".



INFERMERI - "È piuttosto piena e il nostro problema è quello di svuotarla in fretta"



LA SAMP - "Chi ha giocato a calcio sa benissimo che possono capitare partite come quella. Non è stata una debacle, è stato un pareggio che bisogna lasciarsi alle spalle. Dobbiamo voltare pagina e andare avanti con molta umiltà, facendo tesoro delle lezioni imparate e mettendo la Juventus prima di tutto".



MERCATO - "Saremo felici se riuscissimo a realizzare le uscite che abbiamo intenzione di fare, in modo tale che si bilanci il lato sportivo e finanziario. Per le entrare il sipario è ancora aperto. Stiamo parlando con parecchi giocatori. A fine di ogni atto ci sono delle uscite, poi speriamo che alla fine del secondo atto ci siano delle entrate".



PAREDES - "Con Paredes stiamo parlando, ma come detto è molto importante fare delle uscite".