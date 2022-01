Maurizio Arrivabene, ad della Juventus, parla a Mediaset prima della Supercoppa italiana con l'Inter: "Inter favorita? Sulla partita secca te la giochi. Senza gli squalificati sarebbe stata una partita diversa, ma è inutile recriminare. Siamo alla Scala del calcio contro una squadra molto forte e ce la giochiamo tutta. Bisogna lasciar stare chi non c'è e guardare avanti".



SZCZESNY - "C'è la tendenza a far diventare cattive notizie le buone. Szczesny è vaccinato e con lui abbiamo completato il ciclo vaccinale e stiamo semplicemente seguendo i protocolli, come dovrebbero fare tutti. Per la Juve l'appello è: vaccinarsi".



VITTORIA CON LA ROMA - "Ogni partita ha la sua storia. Questa è una finale, ci si gioca la Supercoppa e quindi bisogna guardare la partita. L'80% della nostra squadra è fatto da giocatori nazionali, ogni tanto ad alcuni si spegne la luce ed è meglio che la tengano accesa per tutti i 90', anche per i minuti di recupero".



SOSTITUIRE CHIESA - "Noi di grandi campioni ne abbiamo. Morata, Kaio Jorge, Dybala, Kean, Kulusevski. In questo momento ci aspettiamo il meglio da chi abbiamo, poi faremo le nostre riflessioni".



DYBALA - "Io non mi confronto con nessuno, dico quello che penso. Quello che ho detto Dybala vale per tutti i giocatori della Juve: voglio vedere carattere, grinta, voglia di vincere. Poi chi porta la 10 della Juventus deve rendersi conto del peso della maglia".