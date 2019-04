Arrivano conferme sulla nuova maglia home della Juve per la stagione 2019-2020. Il sito Footy Headlines conferma le anticipazioni del mese scorso, la nuova divisa per i match in casa non prevede la presenza di strisce,Nessuna toppa e parte posteriore quasi esclusivamente 'total black', che riprenderà la soluzione del quadratone centrato, già vista in passato.