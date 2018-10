La Gazzetta dello Sport racconta come il centro storico di Napoli sia presidiato da circa 500 agenti della Polizia. Qui alloggiano i tifosi inglesi ed proprio lì che si temono risse e problemi con i commercianti. Perché, come consuetudine, i tifosi in trasferta si godono una pizza e qualche birra (talvolta di troppo). Sono 2700 i tifosi del Liverpool in città che si pensa possano dare qualche problema di ordine pubblico. I controlli saeranno serrati da parte della UEFA allo stadio, da qui anche l'avviso del Napoli di recarsi prima allo stadio San Paolo.