Terminato il campionato di Serie A 23/24, è già tempo di calciomercato. Le trattative monopolizzeranno l’estate dei tifosi, ma il via non è ancora arrivato. Quali sono le date ufficiali per il calciomercato italiano della stagione 23/24? La sessione estiva partirà il 1° luglio quando i club potranno depositare i contratti firmati dei propri nuovi calciatori e ufficializzare così le proprie operazioni sia in entrata che in uscita.



La sessione estiva terminerà il 1° settembre alle ore 20 a campionato già iniziato, visto che la prima giornata è in programma per il weekend del 19-20 agosto. Il calciomercato “di riparazione” prenderà il via invece il 2 gennaio e sarà possibile concludere trattative fino all’1 febbraio.