La priorità dell’Arsenal per il prossimo mercato sarà l’acquisto, a titolo definitivo, di Martin Odegaard, per il quale il Real Madrid non accetterà offerte inferiori ai 60 milioni di euro.



Secondo il Sun, i Gunners hanno intenzione di vendere un buon numero di giocatori, cercando di guadagnare un gruzzoletto di circa 100 milioni di euro, che permetta loro una maggior flessibilità sul mercato in entrata. Si tratta di Nketiah, Maitland-Niles, Elneny, Guendouzi, Torreira e Bellerín.