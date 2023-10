L'Arsenal studia le alternative per rinforzare l'attacco a gennaio. Secondo il Daily Mirror sono 4 i nomi nella lista di Edu Gaspar per il reparto avanzato. Non solo Ivan Toney del Brentford, i Gunners tengono d'occhio anche Ousmane Dembelé (da poco al PSG), Dani Olmo del Lipsia e Pedro Neto del Wolverhampton.