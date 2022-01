Secondo Sky Sport UK, su Pierre-Emerik Aubameyang, 32enne attaccante gabonese in uscita dall'Arsenal, ci sarebbero PSG, Juventus, Milan, Siviglia e Olympique Marsiglia. L'ostacolo per le pretendenti sarebbe il ricco ingaggio dell'ex Borussia Dortmund, ma per agevolare la cessione i Gunners sarebbero disposti a coprire parte dell'ingaggio.