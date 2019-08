Non solo Daniele Rugani: l'Arsenal, alla ricerca di un difensore, ha sondato il terreno anche per Dayot Upamecano, difensore del Lipsia cercato - ad inizio estate - anche dal Milan. Secondo quanto riporta il Sun, i Gunners avrebbero offerto 55 milioni di sterline, ricevendo però un secco no dai tedeschi.