Dalla Germania - Arsenal, accordo raggiunto con Sesko. Via libera per la Juventus con Gyokeres?

. La prima giornata – che si disputerà nel weekend di ferragosto – vedrà dunque subito un big match fra due delle più grande squadre d’Inghilterra con la sfida fra i Gunners di Mikel Arteta e il Manchester United. Il quesito da porsi è, in realtà, uno solo:Le piste sono varie, ma il testa a testa più importante porta nelle direzioni di Benjamin Sesko del Lipsia e di Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona. Le notizie che rimbalzano dalla Germania, tuttavia, ci proiettano verso uno scenario decisamente più chiaro.

La BILD, infatti, riporta un aggiornamento importante sulla questione attaccante in queste ore:, secondo quanto viene scritto in terra tedesca,. Le parti hanno concordato verosimilmente cifre e durata dell’accordo, con il giocatore sloveno che è ora il candidato numero uno a essere l’attaccante principe della squadra di Arteta.

E se l’Arsenal ha deciso di andare all in su Sesko, cosa sarà del futuro di Viktor Gyokeres?fra promesse di cessioni a cifre minori rispetto alla clausola rescissoria da parte del presidente, smentite e un entourage del giocatore pronto a far valere la propria posizione per permettere un addio maggiormente semplice di Gyokeres dal Portogallo. Dato l’accordo raggiunto – per i media tedeschi – fra i Gunners e Sesko,, con le società saudite che potrebbero inserirsi.

– riporta Record -,La Vecchia Signora rimane particolarmente interessata al giocatore, specialmente qualora Dusan Vlahovic dovesse lasciare Torino nelle prossime settimane. I 70/80 milioni – cifra ipotizzabile come punto d’incontro fra la clausola presente all’interno dell’accordo con lo Sporting e quei 100 milioni tanto sognati dalla dirigenza – che potrebbero convincere i lusitani sono un esborso economico importante per chiunque, Juventus compresa. Una cessione importante – Vlahovic indiziato numero uno – potrebbe aiutare i bianconeri a dare l’assalto a Gyokeres.

