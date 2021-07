L'Arsenal si prepara a piazzare un grande colpo. Secondo Sky Sports UK, i Gunners hanno trovato l'accordo con il Brighton per l'acquisto del difensore Ben White. Dopo due offerte rifiutate (40 e 47 milioni di sterline), alla fine è stato trovato un accordo per 50 milioni. Ultimi dettagli da sistemare, il centrale inglese è pronto per diventare un nuovo giocatore dell'Arsenal.