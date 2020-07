L'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale di FA Cup contro il Manchester City. E si è soffermato pure sul futuro di Pierre-Emerick Aubameyang: "Sono sempre stato ottimista. Non ho le chiavi del futuro e nel calcio tutto è possibile. Ma vedo le sue risposte, il modo in cui si allena ogni giorno e so che è felice. Parlo spesso con lui e se saremo in grado io penso che potremo concludere il rinnovo. Sappiamo quanto è importante per la squadra".