Mikel Arteta non intende rinunciare a Thomas Partey. Il centrocampista è cruciale nei piani del tecnico dell'Arsenal, che, a margine della tournée negli USA, ha sottolineato di non voler vendere il giocatore accostato anche alla Juventus. "Thomas è un giocatore fondamentale per noi - ha precisato Arteta - e vogliamo che faccia parte della nostra squadra. Può giocare anche dopo l'arrivo di Declan Rice, era nei nostri piani".