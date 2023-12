L'Arsenal è in piena lotta per il titolo di campione d'Inghilterra e per continuare a sognare ha, però, bisogno di qualche nuovo innesto nel mercato di gennaio. Mister Arteta ha così parlato della situazione:



"Al momento siamo davvero a corto di risorse. Non sappiamo come sarà la squadra tra due settimane e bisogna essere sempre preparati per questo. Il mercato di gennaio è molto complicato, cambia rapidamente ed è anche abbastanza imprevedibile. Cercheremo di fare le scelte giuste. Se c’è qualcosa che possiamo fare per migliorare la squadra saremo sempre aperti a farlo perché vogliamo essere più forti".