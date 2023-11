Il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta ha parlato dopo la sconfitta contro l'Arsenal, viziata dall'uscita del pallone dal campo sul gol decisivo di Gordon:



"Hanno rivisto 3 immagini per 3 potenziali infrazioni? Ecco, questo è anche peggio. Devi vedere un'immagine, se hai dubbi passi alla seconda e così via. Quello che è successo è imbarazzante. È una vergogna, la posta in gioco è troppo alto per sbagliare una cosa del genere. Quando noi non siamo abbastanza bravi, alzo le mani e lo dico senza problemi… ma oggi no: se c’era una squadra che meritava di vincere eravamo noi. Questo tipo di arbitraggio non va bene e non è minimamente vicino al livello che diciamo di avere in Premier League, cioè da miglior campionato al mondo. Mi sento in imbarazzo. Vivo in questo Paese da 20 anni, ma adesso me ne vergogno"