La scorsaha lasciato strascichidi. Superati sul rettilineo dal, i londinesi si sono dovuti accontentare del secondo posto e del ritorno in, troppo poco per l’ambizioso allenatore spagnolo che ha parlato a cuore aperto in conferenza stampa. Ecco le sue parole.- “Confesso di averdopo la Premier persa in quel modo. Mi sono chiesto se fossiper questa squadra dopo quel fallimento e se avessi ancora la voglia di continuare.: mi sono guardato allo specchio e ho capito però che avevo fatto il massimo. E se anche avessi potuto fare qualcosa di meglio, ho capito che da quegli errori avrei solo potuto imparare e migliorare. Ci ho riflettuto molto e mi sono detto che sì,Ora ho ancora più energia e positività".– Arteta ha perso la Premier per mano di, il suo ex capo e mentore. “Nessun rancore., dal giorno in cui ci siamo conosciuti. E da quel giorno in poi, mi sono davvero legato a lui. Mi ha portato al Manchester City perché ha visto in me un uomo pronto a dare la vita per lui.per questo. Era metà stagione e questo era il mio primo lavoro come capo allenatore. Poi Guardiola è venuto da me e mi ha detto: ‘Sei pronto.’“.