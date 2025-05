Arsenal, Arteta: "Noi la miglior squadra della Champions, Donnarumma decisivo per il Psg"

GETTY

Il suoci ha provato ma è stato ila strappare il biglietto pere per ladove troverà. Mikelha parlato così in conferenza stampa dopo l'eliminazione dei londinesi dalla competizione."Prima di tutto,per aver raggiunto la finale.per loro in questa sfida. Penso che fossimo molto vicini, molto più vicini di quanto abbiano mostrato i risultati. Sono molto orgoglioso dei giocatori e di quello che hanno fatto oggi, di come abbiamo gestito la pressione".

"Vedere la mia squadra giocare così contro una delle migliori squadre d'Europa mi riempie di. Quello che abbiamo fatto contro il Paris è. Se vogliamo vincere, cosa dobbiamo fare per sbloccarci? A volte bisogna applaudire gli. Il portiere ha vinto la partita per loro, in entrambe le gare. Sono orgoglioso, forse nessuno se lo aspettava, ma"Ci siamo andati vicino ma sfortunatamente siamo stati eliminati. Sono molto orgoglioso della squadra, del modo in cui abbiamo iniziato e gestito la pressione.Siamo stati molto vicini e per lunghi periodi di entrambe le partite siamo stati molto più bravi di loro, ma non siamo in finale e questo deve far male. Se vogliamo vincere questa competizione dobbiamo rendercene conto. Ci sono cose che non dipendono da noi. Non si deve solo dire che siamo fuori. Non è questo il mio modo di vedere la cosa".

I giocatori meritano molto credito per quello che stanno facendo nel contesto della situazione e della quantità di, probabilmente la peggiore condizione in cui si possa arrivare come squadra. Venire qui con questo contesto e fare comunque questa partita mi dà moltiper il futuro, ma stasera sono molto. Questa competizione si basa sulle caselle, e nelle caselle ci sono gli attaccanti e il portiere.