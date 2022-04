Ecco le parole di Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, su William Saliba, in prestito al Marsiglia:





"Siamo davvero consapevoli di quello che sta facendo e della sua evoluzione. È un nostro giocatore e siamo davvero contenti della decisione che abbiamo preso e di vederlo migliorare via via. Qui non potevamo garantirgli tanto minutaggio, va tutto a suo vantaggio".