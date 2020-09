Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, commenta così il rinnovo di contratto di Pierre-Emerick Aubameyang, seguito da Inter e Barcellona: "La dimensione del nostro club è grande quanto quella di Inter e Barcellona. La cosa più importante è il club, ciò che possiamo ottenere in futuro. Penso che uno dei motivi per cui Aubameyang abbia deciso di restare è perché abbiamo una squadra fortissima. Qui lavorano persone fantastiche e si sente l’amore dei tifosi. Anche io ho fatto la mia parte nelle contrattazioni, spiegandogli cosa stiamo cercando di fare, quanto sarà importante per noi e cosa stiamo costruendo" le sue parole a Sky Sports.