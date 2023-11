Mikel Arteta ha piena fiducia in Jorginho. Il tecnico dell'Arsenal si è infatti detto soddisfatto dell'apporto del centrocampista italiano, accostato ad altri club negli ultimi giorni: "Non parlo di queste cose, ma sono davvero contento di Jorginho, penso che lo siamo tutti. Contribuisce a far migliorare la squadra, vediamo".