Da avere un piede fuori da Londra, a godere della fiducia dell’allenatore e provare nuovi stimoli per rimanere all’Arsenal. È questa la parabola di Granit Xhaka, silurato dall’ex manager Emery, che lo aveva privato della fascia di capitano, e indicato come nuovo acquisto dell’Hertha Berlino date le conferme dell’agente. Ora, il centrocampista dei Gunners sembra destinato a rimanere all’Emirates, grazie all’operato del tecnico Mikel Arteta, che ha recentemente dichiarato: “Inizialmente volevo capire come si sentiva il giocatore, perché stava in quel modo. Volevo che ascoltasse la mia opinione e che ero pronto a sostenerlo e a convincere il club a credere in lui, perché lo ritengo un giocatore molto bravo e funzionale per noi e ci potremmo divertire insieme. Ho cercato di convincerlo in questo modo. Xhaka ci ha pensato, ha avuto una risposta molto positiva e peno che abbia cambiato idea”.