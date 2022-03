Il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Leicester, è intervenuto anche sul futuro di Lacazette:

"Una volta che sapremo dove siamo, prenderemo una decisione tutti insieme. Non voglio che nessuno pensi a qualcos'altro che non sia quello. La decisione, abbiamo concordato, è di farlo in estate e lo faremo non appena la stagione sarà finita".