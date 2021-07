Secondo quanto riportato dal Newcastle Chronicle, l'Arsenal avrebbe tolto dal mercato Joe Willock. Non presente nell'amichevole persa contro l'Hibernian a causa di un problema all'inguine, il 21enne piace molto al Newcastle, dove ha passato la seconda metà della scorsa stagione in prestito, contribuendo alla salvezza con 8 gol in 14 presenze. Dopo l'amichevole Arteta ha dichiarato che il giocatore fa parte dei piani dei gunners e che cercherà di sfruttare le sue potenzialità al meglio.