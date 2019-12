Mikel Arteta, nuovo manager dell'Arsenal, parla al sito del club londinese: "Questa nomina è un grande onore per me. L'Arsenal è uno dei più grandi club al mondo. Dobbiamo competere per i migliori trofei, i dirigenti sono stati molto chiari nei colloqui che abbiamo avuto prima della firma. Sappiamo tutti che c'è molto lavoro da fare per raggiungere questo obiettivo, ma sono sicuro che ce la faremo. Sono abbastanza realista da sapere che non accadrà dall'oggi al domani, ma la rosa attuale ha un sacco di talento e ci sono anche grandi prospetti nelle giovanili".